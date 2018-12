Droomavond Muric: voormalig NAC-doelman grote held bij Manchester City in League Cup

In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor het sterrenensemble van Pep Guardiola. Een vroege treffer van Kevin de Bruyne, die afgelopen weekend zijn rentree vierde tegen Everton, bezorgde Manchester City een vroege voorsprong in het King Power Stadium. Na rust vergat de runner-up van de Premier League de genadeklap uit te delen en moest de 19-jarige Muric, die in de basis begon, zelfs een tegentreffer van Marc Albrighton slikken.