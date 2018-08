Drie weken NAC eindigen met een noodoproep uit Manchester

Met smart werd naar hem uitgekeken. Het was het vele wachten meer dan waard. De 19-jarige Arijanet Muric zou het keepersprobleem van NAC in een klap oplossen. De valse start, op zijn eerste werkdag liep hij een liesblessure op, is besloten met een niet te weigeren noodoproep uit Manchester.

Drie weken heeft de samenwerking tussen NAC en Muric geduurd, ofwel een competitiewedstrijd. Een chronologisch overzicht.

29 juni

Een dag voor de eerste training van het nieuwe seizoen meldt Muric zich in het diepste geheim op het trainingscomplex in Zundert. Daarna vliegt hij terug naar Manchester en sluit hij aan bij de selectie van Pep Guardiola.

17 juli

Manchester City maakt de spelersgroep bekend die voor twee weken naar de Verenigde Staten vliegt om drie oefenwedstrijden af te werken. Muric is een van de vier keepers, maar komt geen minuut in actie.

31 juli

Twee dagen na terugkomst uit de VS, wordt Muric officieel gepresenteerd door NAC. De doelman wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City en krijgt het nummer 1 dat speciaal voor hem is vrijgehouden.

1 augustus

De supporters in St. Willebrord kijken reikhalzend uit naar de nieuwe keeper. Het oefenduel met het Turkse Konyaspor is amper op gang als Muric naar zijn lies grijpt. De bedeesde sluitpost met dat imposante lichaam (twee meter lang en honderd kilo schoon aan de haak) gaat naar de grond en moet zich laten behandelen. Hij krabbelt voorzichtig op, maakt de eerste helft af en blijft in de rust in de kleedkamer achter. Na afloop zegt hij te denken dat de blessure meevalt.

4 augustus

Een mank lopende Muric zwaait naar de supporters in het Rat Verlegh Stadion tijdens de jaarlijkse open dag van NAC. De doelman mist het duel met het EDS-team van Manchester City, de laatste van de oefencampagne. De blessure blijkt ernstiger dan verwacht.

7 augustus

Zonder de geblesseerde Muric werken de Bredanaars toe naar de aftrap van de eredivisie. De nieuwe Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verbiedt clubs medische informatie te delen met de buitenwereld, een uitvloeisel van de nieuwe privacywet. Het is derhalve gissen naar de aard van de blessure.

12 augustus

Niet Muric, maar de afgeschreven Mark Birighitti staat onder de lat bij de competitiestart. NAC verliest met 5-0 van een oppermachtig AZ. De onrustige Birighitti gaat bij de derde Alkmaarse treffer in de fout.

15 augustus

In de ochtend blijft hij nog binnen, in de middag laat hij zich dan toch zien op het trainingsveld in Zundert. Muric wordt voor het eerst buiten getest. De dagen die volgen neemt de technische staf hem flink onder handen en wordt hij klaargestoomd voor zijn officiële debuut.

18 augustus

NAC - De Graafschap (3-0); het is zover. Na lang wachten staat de Zwitsers Montenegrijnse kolos op de plek waar iedereen hem hebben wil. In zijn eerste wedstrijd oogt hij onwennig. Nonchalant ook soms. Belangrijker is de eerste nul. Altijd lekker voor een keeper, zeker bij een eerste kennismaking. Niemand die kan bevroeden dat het bij een date zal blijven.

20 augustus

Onheilspellend nieuws uit Manchester. Claudio Bravo is op de training geblesseerd geraakt aan zijn achillespees. De eerste diagnose is dat de Chileen maanden aan de kant staat. Bravo is de reservekeeper achter Ederson. Omdat City in de zomer Joe Hart en Angus Gunn heeft verkocht en Daniel Grimshaw te groen is voor de rol die Bravo vervult, komt het bericht overwaaien dat Muric wel eens teruggeroepen zou kunnen worden door City.

21 augustus

NAC laat 's middags desgevraagd weten dat een terugkeer van Muric naar City momenteel niet aan de orde is. De twee samenwerkende clubs hebben over dat thema geen contact gehad wordt er nadrukkelijk bij vermeld. Iedereen gaat er vanuit dat de storm vanzelf weer gaat liggen. Duidelijk is wel dat de opties van City beperkt zijn, omdat de transfermarkt in Engeland gelijktijdig aan de start van de Premier League begin augustus op slot is gegaan.

22 augustus

Evenals een dag eerder traint Muric in Zundert. Niks aan de hand, louter vrolijke gezichten bij NAC. Later op de dag wordt duidelijk dat Manchester de doelman toch wil terughalen. Tegen het einde van de avond is alles ineens anders en staat de Bredase club voor een voldongen feit: Muric wordt inderdaad teruggeroepen door Manchester City. Hij wordt de stand-in van Ederson en mag zich verheugen op het spelen van de FA Cup en de League Cup. NAC krijgt een flinke financiële vergoeding en heeft tot en met vrijdag 31 augustus middernacht om een vervanger te vinden voor Muric, de eigenlijke vervanger van Nigel Bertrams.

Volledig scherm 1 augustus: Muric tijdens de warming-up voor het oefenduel met Konyapsor. © Pro Shots

Volledig scherm 1 augustus: Muric raakt halverwege de eerste helft van NAC - Konyaspor geblesseerd. © Pro Shots

Volledig scherm 4 augustus: de licht geblesseerde Muric laat zich zien tijdens de warming-up. © Pro Shots