Dramatisch NAC verliest opnieuw van FC Dordrecht en maakt strijd om play-offs weer spannend

Met de play-offs in aantocht en het startbewijs binnen handbereik moest NAC tegen FC Dordrecht een flater zoals in november zien te voorkomen. Destijds gingen de Bredanaars onderuit aan de Krommedijk (2-1). Dordrecht is de laatste jaren toch al een lastig te nemen horde gebleken: vorig seizoen verloor NAC thuis met 0-1. Waakzaamheid was geboden tegen de nummer negentien.

De start in het Rat Verlegh Stadion was veelbelovend. Na de indrukwekkende minuut stilte voor Albert Brosens (zanger van het clublied) en Cees van Haperen (oud-bestuurslid) vloog NAC uit de startblokken. Odysseus Velanas raakte uit een vrije trap de paal en was dicht bij de Bredase openingstreffer. Maar het vervolg was slaapverwekkend met het ene balletje breed na het andere tikkie terug.

Olij

Het was aan Nick Olij te danken dat de bezoekers niet op voorsprong kwamen na 22 minuten. De doelman moest één op één weer zijn mannetje staan toen Pascu voor zijn neus opdook na slordig balverlies bij NAC. Toen iedereen goed en wel in slaap was gesukkeld, kwam er plots weer opwinding na een halfuurtje.

Naoufal Bannis en Boris van Schuppen (de gelegenheidsrechtsbuiten omdat Kaj de Rooij geschorst was) kregen twee aardige kansen. Ruim vijf minuten voor tijd was het raak. Van Schuppen bediende Bannis en de spits kopte raak: 1-0. De zesde treffer voor de huurling op de zesde assist van het Bredase talent.

Gelijkmaker

De tweede helft was nog niet lang onderweg of de gelijkmaker lag er in. Dordrecht kon naar hartenlust combineren en de intikker was voor Mathis Suray: 1-1. Edwin de Graaf zag een ruim uurtje aan en greep vervolgens in. De trainer bracht met Mario Bilate en Jeredy Hilterman twee extra spitsen in om een afgang te voorkomen.

Het bracht niet veel teweeg. De minuten tikten weg en het waren de bezoekers die voor de meeste dreiging zorgden. Van enige lijn in het aanvalsspel van NAC was niks terug te zien. Het fluitconcert van de achterban was duidelijk te verklaren.

Mokerslag

Kansen op de winnende treffer waren er nauwelijks, een gelijkspel leek aanstaande. Totdat invaller Sergio Tremour in blessuretijd de verdiende 1-2 binnen kon tikken. Dankzij de beschamende nederlaag wordt de strijd om een play-offticket toch nog spannend. Een schamel puntje voorsprong houdt NAC op De Graafschap, de concurrent voor plek acht. En aangezien Almere City de leiding in de periodestand heeft heroverd, is die achtste plek cruciaal.

Opstelling NAC: Olij; Adiléhou (46. Ligeon), Malone, Bakker, Mashart; Azzagari (79. Agougil), Welat, Banzuzi (66. Bilate); Van Schuppen (66. Hilterman), Bannis (87. Kotzebue), Velanas.

