Doseren is het toverwoord bij NAC: ‘Risico bestaat dat je iemand te lang belast’

‘NAC en Vet geven elkaar na veel geflirt eindelijk het jawoord’

Het duurde eventjes. Langer dan verwacht ook. Maar NAC gaat het weekend in met Javier Vet als kersverse versterking. Volgens ingewijden is hij de medische keuring zonder problemen doorgekomen en zal hij, met een kleine slag om de arm, in de loop van vandaag gepresenteerd worden.

12 augustus