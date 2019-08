Door NAC verhuurde publiekslieveling Leigh vestigt naam in Schotland na Europees droomdebuut

NAC komt binnenkort met LED-scher­men in stadion

1 augustus BREDA - Omdat de huidige informatieborden in het Rat Verlegh Stadion vaker defect dan ten volle operationeel zijn, zullen deze in november vervangen gaan worden door twee LED-schermen. Op de plek waar de oude informatieborden hangen, boven de B-Side en Vak G, komen straks schermen te hangen van acht meter breed en zes meter hoog. Dat is te lezen in notulen van de Clubraad van NAC.