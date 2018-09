Door NAC uitgezwaaide Birighitti keert terug naar vaderland: 'Timing is everything'

De 'Aussie' is blij met zijn nieuwe club. ,,Ik heb wat tijd in het buitenland doorgebracht, bij Swansea en in Nederland. Ik dacht dat dit het beste moment was om terug te keren naar Melbourne. Het is een fantastische club. Daar wil ik deel van uitmaken."

Het huwelijk tussen Birighitti en NAC was bepaald geen onverdeeld succes. De goalie werd aanvankelijk bij Swansea City weggehaald als noodoplossing in een keeperssoap, maar deelde in de malaise. Tijdens de desastreuze seizoensouverture van NAC in Alkmaar (5-0 nederlaag) stond 'Birraz' nog in de basiself. Bij de derde treffer van AZ ging hij opzichtig in de fout.