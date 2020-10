Door corona getroffen El Allouchi: 'Dit was andere koek. Echt heel zwaar, man'

Waarnemend NAC-trai­ner Hans Visser: 'Heel lastig spelen zonder half elftal, erg wrang dit'

21 oktober ,,In 35 jaar betaald voetbal heb ik dit nog nooit meegemaakt. Jammer dat een mooie reeks hardhandig wordt afgebroken." Hans Visser, de assistent die voor de tweede keer de taken van Maurice Steijn waarneemt, heeft het over buitensporige omstandigheden als hij de situatie van NAC duidt, dat met 0-4 van Cambuur verliest.