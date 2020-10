Door corona geteisterd NAC stelt groepstrainingen uit, duel met Cambuur op losse schroeven

Drie dagen voor de thuiswedstrijd tegen Cambuur, vrijdag om 21.00 uur, heeft NAC de groepstraining nog altijd niet hervat. De verwachting is dat op z’n vroegst donderdag de selectie weer bij elkaar komt op het trainingscomplex in Zundert.

Uit de maandag afgenomen sneltesten zijn nieuwe positieve coronagevallen gedetecteerd. Onder meer op advies van de GGD is besloten om de gezamenlijke trainingen voorlopig op te schorten. Woensdag volgt, zoals te doen gebruikelijk in aanloop naar een competitiewedstrijd, een uitgebreide PCR-test waarvan de uitslag 24 tot maximaal 48 uur kan duren.

Wanneer de voorbereiding van NAC op de topper met Cambuur kan beginnen, is voor iedereen onduidelijk. In ieder geval niet eerder dan donderdag als de uitslagen van de meer nauwkeurige PCR-tests binnen zijn. Het is zelfs nog maar de vraag of het duel überhaupt doorgang kan vinden.

Het duel De Graafschap - NAC werd vorige week al afgelast omdat de koploper van de eerste divisie tenminste zes positieve coronagevallen in de gelederen heeft. Naar aanleiding van die coronabesmettingen zou NAC tot vandaag (dinsdag) in quarantaine blijven, die termijn is met tenminste twee dagen verlengd waardoor ook het treffen met Cambuur op losse schroeven is komen te staan.

Volledig scherm Achter het Rat Verlegh Stadion was lange tijd een coronatestlocatie van de GGD gevestigd. © Pix4Profs / Johan Wouters

