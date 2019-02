Door Ajax gescoute Van Reeuwijk (11) gaat NAC missen

Altijd alles geven, inzicht in het spel tonen: Daan weet dondersgoed wat er nodig is om een zo goed mogelijke voetballer te worden. De jonge centrale verdediger straalt pienterheid uit wanneer hij aan de keukentafel over zijn grote passie praat.

En klaarblijkelijk doet hij hetzelfde op het veld. Hij viel twee jaar geleden al op bij scouts, die hem van De Alblas naar NAC haalden. Daar waren de ogen opnieuw op hem gericht. ,,Scouts zijn vijf wedstrijden bij hem wezen kijken en dan wordt echt op alles gelet. Hoe reageert hij fysiek, maar ook mentaal'', legt zijn moeder Corine uit. Ajax wist dat ze deze jongen wilden hebben.

Het gezin ging niet over één nacht ijs. Vier keer per week trainen, helemaal in Amsterdam: kan hij dat wel aan? Is hij niet te jong? Corine: ,,Maar we weten ook dat Daan dit talent heeft gekregen van God. En met dat talent moet je zelf aan de slag.'' Bovendien heeft Ajax een eigen taxi om Daan vier keer in de week om 13.30 uur op te halen en om 20.15 uur thuis af te zetten. Op de club is er de ruimte om huiswerk te doen, zodat hij niet achter raakt op school.

Overstap

In juli maakt hij de overstap naar het grote Ajax. ,,Aan de ene kant vind ik het natuurlijk heel leuk dat ik gevraagd ben, maar aan de andere kant ga ik mijn teamgenoten bij NAC ook missen. Ik heb echt een heel leuk team. Hoe dat bij Ajax zal zijn, weet ik nog niet.'' En zijn grote droom? ,,Voetballen bij FC Barcelona.''

Ajacied Frenkie de Jong, die volgend seizoen overstapt naar die bekende Spaanse club, is dan ook zijn voorbeeld. ,,Hij heeft altijd rust aan de bal. Elke bal is goed. En: we hebben zo'n beetje dezelfde positie.'' Daar komt bij dat de 21-jarige prof ook uit de Alblasserwaard komt.

Daan is al op bezoek geweest bij de Ajax Jeugdopleiding. Hij glundert als hij erover vertelt. ,,Het is een heel mooi complex. En natuurlijk de beste jeugdopleiding van Nederland.''

Hoewel hij vanaf de zomer veel in de hoofdstad te vinden zal zijn, blijft hij zijn omgeving en zijn oude cluppie trouw. Hij gaat volgend jaar naar middelbare school De Lage Waard in Papendrecht en is nog vaak te vinden op De Alblas, waar de oudste van zijn twee broers nog voetbalt. ,,Mijn mooiste doelpunt heb ik daar gemaakt: vanaf de middellijn. Iedereen juichte hard.''

Zijn oude club laat op de website weten supertrots op Daan te zijn. 'Wie weet zien we je ooit nog eens schitteren inde finale van de Champions League, eredivisie of gewoon weer op sportpark Souburgh.'

Marcel van der Wal, die hem drie seizoenen trainde, verbaast het niet dat Daan het tot Ajax heeft geschopt. ,,Altijd was hij met de bal bezig. Hij was bloedfanatiek, wilde altijd winnen. Het was meteen duidelijk dat hij bovengemiddeld goed was. Er zat zo'n drive in Daan.''

Benen op de grond