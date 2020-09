Donny Gorter stapt uit reuzenrad betaalde voetbal: ‘Het horen van de Champions League-hymne was een droom’

Met een ragfijn gepunte haarmat deed hij op jonge leeftijd de wenkbrauwen fronsen. De coiffeur had zich uitgesloofd. ‘Ons’ Donny maakte tenslotte zijn debuut in het betaalde voetbal. Feyenoord-uit werd de start van een prachtige loopbaan. In de Kuip werd weliswaar met 5-0 verloren, maar na Ronnie Stam was er eindelijk weer een lokale jeugdspeler dat de weg naar het eerste leek te vinden.