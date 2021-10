Dominante Haye is zijn gewicht in goud waard voor NAC

Een anonieme wedstrijd als die tegen Jong AZ (1-0-zege) is alleen vanwege Thom Haye de moeite waard om naar te kijken. Dat de nummer zeventien, tot aan gisteravond, een klasbak als hem in de gelederen heeft, is voor het niveau van de eerste divisie een godsgeschenk. Helemaal nu zijn surplus aan inzicht en techniek samenvloeien met begeestering, honger, een vleugje vuigheid én rendement.

De denker van het elftal is op zijn 26ste een leider in al zijn facetten. Kritisch in woord en gebaar als hij vindt dat het nodig is om een signaal af te geven. Maar ook besmet hij anderen op positieve wijze met zijn onverwoestbare wil om te presteren. Dan weer dribbelt de middenvelder met de bal aan een touwtje dat het een lieve lust is, spoort in zijn bevlogenheid teamgenoten aan of zet ze aan het werk met afgemeten ballen.

Halverwege de eerste helft wijst Haye zijn strijdmakkers als een opperbevelhebber de weg die leidt naar de overwinning. Met een magistraal hard getrapte indraaiende vrije trap levert hij als een postbezorger een kant-en-klaar presentje af die Danny Bakker met het voorhoofd genereus uitpakt; 1-0.

Volledig scherm Danny Bakker (nr. 17) komt hoog boven iedereen uit en kopt de vrije trap van Haye achter de doelman. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Beslissend

De kritiek dat Haye dominant, maar niet beslissend is, heeft hij de laatste weken eigenhandig de kop ingedrukt. Bij dode spelmomenten rond het strafschopgebied vuurt hij met zijn rechtervoet ziedende schoten af die met de precisie van een Zwitsers uurwerk richting het doel vliegen. Op bezoek bij Jong Ajax (6-3-nederlaag) draait hij op een deprimerende avond een vrije trap buiten bereik van de doelman in het net. Twee weken geleden tegen Excelsior (4-1-zege) bewijst de geblondeerde Amsterdammer dat het geen toevalstreffer is en opent op de groene Bredase dansvloer het bal met een waanzinnige granaatinslag. En gisteren is daar de scherp aangesneden assist.

In januari zal Haye ongetwijfeld weer een van de namen zijn die bovenaan de hitparade prijkt als de transfermarkt voor een maand geopend is. Wil het de ontbolsterende spelverdeler niet kwijtraken, zou het gunstig zijn als NAC tegen die tijd verkocht is en een nieuwe eigenaar heeft. Wellicht dat het Amerikaanse investeringshuis, dat momenteel bezig is met het boekenonderzoek van de club, de spelersgroep wil versterken en Haye weet te overtuigen van de grootsheid van het nieuwe project.

Volledig scherm Doelpuntenmaker Danny Bakker is het feestvarken. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Niet ontbranden

Want dat de verbleekte Parel een oppepper kan gebruiken, ziet zelfs iemand die met een stuk in zijn kraag en zijn rug naar het veld de wedstrijden gadeslaat. Het duel met de Alkmaarse beloften is gezapig. Het is zo’n avond waarop de gedachten afdwalen. Voordat je het in de gaten hebt, is de klok tien minuten verder. Het wil maar niet ontbranden. Dat is niet de verdienste van een Jong AZ dat niet eens blaft, laat staan bijt.

Het spel van de thuisploeg leidt tot gapende monden, hangende ogen en verveelde gezichten. De matige invalbeurt van Kaj de Rooij, in weinig straalt hij uit een gevaarlijke aanvaller te zijn, is tekenend voor de onmacht. Aan Bredase kant blijft het beperkt tot een kopbal van Ralf Seuntjens in het zijnet. Een poging van Yassine Azzagari die van de lijn wordt gehaald. En een strakke schuiver van de altijd gedreven invallende Boris van Schuppen.

Lat

Het is moeilijk voor te stellen dat dit NAC maandag aanspraak kan maken op een resultaat bij een ontketend FC Volendam. De nummer twee gaf Telstar gisteren een veeg uit de pan (1-5) en is met 27 doelpunten voor en een gemiddelde van bijna drie goals per wedstrijd de meest scorende ploeg van de competitie. Daar kan zelfs Haye, in de rug gedekt door doelman Nick Olij die in de blessuretijd de gelijkmaker voorkomt en de bal tegen de lat tikt, weinig tegen uitrichten. Luid gejuich klinkt van de zenuwachtige tribunes als de scheidsrechter affluit. Opgelucht na een 1-0-zege op Jong AZ. Het kan verkeren.

Volledig scherm Een spandoek met de afbeelding van Pinokkio geadresseerd aan algemeen directeur Mattijs Manders. © Pro Shots / Marcel van Dorst