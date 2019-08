Dogan twijfelgeval bij NAC, Monsalve haakt af en Stokkers krijgt het vertrouwen

Geen Nacho Monsalve vrijdag (20.00 uur) in Volendam, Finn Stokkers gewoon in de spits en achter de naam van Huseyin Dogan een groot vraagteken. Het NAC van trainer Ruud Brood gaat in het vissersdorp voor de vierde competitiezege op rij.

In lijn van zijn wissel tegen Cambuur en de groepssessies die volgden, is Javier Noblejas de metgezel van Roger Riera centraal achterin. Over de exacte aard van de blessure van Monsalve kan de club vanwege de privacyregels niks zeggen. ,,Maar het is niet voor de lange duur, hoewel morgen misschien nog te vroeg zal zijn.” De kans dat de aanvoerder speelt, is volgens Brood ‘heel klein’.

Stokkers

,,Normaal gesproken, speelt hij.” Met die woorden schenkt de trainer zijn spits het vertrouwen als hem gevraagd wordt of de vroege wissel tegen Cambuur verdere consequenties heeft. In tegenstelling tot Monsalve bleef Finn Stokkers namelijk niet in de kleedkamer achter vanwege fysieke ongemakken maar uit tactisch oogpunt.

,,Finn is meer een type die op het lijntje loopt en bediend moet worden. Dogan is een aanvaller die in de beweging zit, meer naar de bal toe kan spelen en wegdraait. Tegen Cambuur kregen we meer ruimte en zochten we beweeglijkheid. Daarom Dogan in de spits met die kleine erbij.” Othman Boussaid loste Stokkers na de eerste helft af. ,,Finn was nog niet optimaal. Als hij super in de wedstrijd had gezeten, dan zou ik dom zijn om hem eruit te halen. Het was tweeledig, dat heb ik hem zo uitgelegd. Dat heeft niet zozeer te maken met zijn prestaties an sich. Het was vooral uit tactisch oogpunt.”

Dogan

Evenals twee weken geleden (Helmond Sport thuis, red.) hakt Brood op de dag van de wedstrijd de knoop door wat te doen met Huseyin Dogan, de aanvaller die woensdag ontbrak tijdens de openbare training in het Rat Verlegh Stadion. ,,Vandaag (donderdag)heeft hij apart getraind, hij kan nog niet voluit negentig minuten maken. We zijn heel voorzichtig met hem, morgen kijken we wat de reactie is. Het is gewoon moeilijk.” Vanwege de achterstand die hij heeft, Dogan sloot pas aan toen de voorbereiding op zijn einde liep, is het lichaam soms wat stijf. ,,Daar letten we ook op, we moeten geen gekke dingen doen.”

Begin deze week gaf FOX-analist Kees Kwakman te kennen dat hij Volendammer Joey Veerman de beste speler van de eerste divisie vindt. Als Brood de mening van de oud-speler van NAC en FC Volendam wordt voorgelegd, zegt hij het volgende: ,,Het is een goede middenvelder die veel in beweging is met een goede traptechniek en het in zich heeft om het spel te verleggen. Veerman is een bepalende speler. Toch vind ik het te vroeg om na drie wedstrijden te roepen dat dat de beste speler van de competitie is. Hij heeft potentie, maar je moet het over een langere termijn zien.”