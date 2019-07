Dogan kiest op gevoel voor NAC: ‘Een heel grote club’

Hardlopen in het mulle zand van de duinen, fitnessen in de sportschool en op straat pielen met de bal. Stilzitten is niet de stijl van Huseyin Dogan, die lang wachtte met het uitkiezen van een nieuwe club na een succesvol jaar bij TOP Oss. ,,En aangezien ik een pleintjesvoetballer ben, was ik bijna elke avond op het pleintje te vinden.” Dat de Haagse aanvaller uit de Schilderswijk in de vijfde week van de voorbereiding instroomt bij NAC, betekent niet dat hij een aangepast trainingsprogramma volgt. Hij is fit: ,,Maar wanneer ik ga spelen, weet ik niet. Dat merken de supporters vanzelf wel. Met z’n allen werken we naar volgende week vrijdag (eerste competitiewedstrijd, red.) toe, dat is het belangrijkste.”