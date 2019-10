Dogan baalt, ondanks rentree in de basis: ‘Nu overheerst vooral teleurstelling’

De twee door arbiter Siemen Mulder gegeven strafschoppen kantelden de wedstrijd, zag Dogan. ,,Een cruciaal moment in de wedstrijd.” Desondanks wilde de aanvaller er niet veel over kwijt. ,,We moeten nu door. Kijk, het gaat om de punten. Die hebben we niet kunnen behalen. Dus teleurstelling overheerst. Maar we tonen inzet, bereidheid en passie. Alles wat in zo’n wedstrijd nodig is. Dan is het te zuur dat je dan toch verliest.”