Doeltreffende aanwinst Stokkers kijkt ogen uit bij NAC: ‘Verrast hoe groot de club is’

Hij is een van de gezichten van het 'nieuwe' NAC. Finn Stokkers lijkt de aangewezen persoon om de voorhoede te gaan leiden. Met twee wonderschone treffers liet hij zich ook in Raamsdonksveer tegen RFC (0-10) gelden.

Een halve wedstrijd kan het massaal uitgelopen Raamsdonksveer nieuwe aanvaller Finn Stokkers aan het werk zien. Daarin maakt drukt de aanwinst zijn stempel dankzij twee treffers om van te watertanden. Allereerst krijgt hij de handen op elkaar met een acrobatische halve omhaal, daarna likken de toeschouwers de vingers af door een formidabele hakbal. ,,Ik dacht: laten we maar gelijk goed beginnen.”

Bescheiden als hij is, legt Stokkers de credits echter direct bij zijn nieuwe teamgenoten. ,,Ik kreeg twee geweldige, aangemeten voorzetten. Eerst legt Robin Schouten hem perfect voor en bij de tweede krijg ik een uitstekende bal van Alex Gersbach.”

Positief verrast is de 23-jarige spits over zijn nieuwe werkgever. ,,Ik verbaas me er eigenlijk nu ook weer over hoe groot NAC is. Ik dacht dat ik bij Fortuna Sittard in de eredivisie wel wat gewend was. Maar het stadion, de verkochte seizoenkaarten (13.000, red.), de aandacht en de faciliteiten zijn hier nog van een veel hoger niveau.”

Zo zorgt het aantal verkochte seizoenkaarten voor een lach op het gezicht van Stokkers. ,,Mijn vorige club had een stadion waar 10.000 mensen in konden. Dat vond ik al heel wat. Nu kom ik bij een club terecht die, een divisie lager, al veel meer seizoenkaarten aan de man heeft gebracht dan dat er daar in het stadion konden. Dat is wat je als voetballer wilt.”

De faciliteiten in Zundert bleken ook een van de redenen waardoor de door meerdere clubs begeerde spits voor NAC koos. ,,Ik ben, toen de gesprekken gaande waren, in Zundert wezen kijken en was direct enthousiast. Alles is daar in huis om een betere speler te worden.”

Op het trainingscomplex in Zundert kon Stokkers direct stevig aan de bak. ,,De eerste week is altijd zwaar. We zijn direct flink aan de bak gegaan. De motor moest even opstarten en nu kunnen we er tegenaan.”

In Andrija Filipovic heeft Stokkers een nieuwe compagnon. De linksbenige Kroaat speelde ook tegen RFC weer vanaf rechts en dook veelvuldig rond zijn aanvalspartner op. Het duo gaat de komende weken op zoek naar een onderlinge connectie. ,,We zijn nog op zoek. We spelen nu pas een week samen, maar die klik komt er wel.

Stokkers wil zich nog niet wagen aan een doelpuntentotaal. De spits, die twee seizoenen geleden kampioen werd met Fortuna, heeft momenteel andere prioriteiten. ,,Ik heb nog geen specifiek doel voor een bepaald aantal treffers. Daar ben ik nog zoekende in. Voor nu vind ik het belangrijker om ons als team te ontwikkelen, want we willen hoge ogen gooien dit seizoen. Daar gaan we voor vechten.”

Zowel bij de aanwezige supporters als bij de spelers geldt er dit seizoen maar één serieus doel, bevestigt ook Stokkers. De aanvaller is gekomen om NAC terug te brengen naar de eredivisie. ,,Ons enige doel is promoveren. Ik weet nog niet hoe het er dan in Breda aan toe zal gaan, maar ik denk dat ik de jongens dat binnenkort maar eens moet navragen.”