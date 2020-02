Doelpuntenmaker Verschueren over late tegengoal: ‘Die bal moet gewoon weg’

,,Dit was onverdiend. Aanvallend was het door het slechte veld lastig, maar toch kom je op voorsprong. Dan moet je geen risico's meer nemen achterin. Die bal moet gewoon weg. We mogen het niet zo weggeven”, oordeelde de doelpuntenmaker. Zijn treffer was niet genoeg voor drie punten door een late Nijmeegse goal van Zian Flemming.

De Belg zocht naar het positieve. ,,We hebben nog niet verloren, al een hele reeks. Dat is ook belangrijk. Maar drie punten zijn belangrijker. Gelukkig hebben we snel weer een wedstrijd.” Hij doelde op de halve finale van de beker, donderdag tegen Feyenoord.

,,We gaan er heen met het gevoel dat we er iets kunnen halen. We hebben het al eerder getoond tegen eredivisieteams.” Verschueren weet wat het is om te winnen in De Kuip. De middenvelder speelde in 2017 mee in het met 0-2 gewonnen duel. ,,Daar heb ik al eens een overwinning gepakt. Hopelijk kunnen we dat nog eens doen. Het kan ook gewoon. Als we er vol voor gaan, dan kan alles.”