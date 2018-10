Doelpuntenmaker Ilic: ‘Een punt kan voor ons het verschil maken, dit moet ons vertrouwen geven’

Geef uw mening Hooligan moet tijdens wedstrijd op politiebu­reau zitten

27 oktober Het was alweer langere tijd rustig rondom supportersgeweld in Nederland. Zeker bij NAC Breda, waar de fans enkel een dikke pluim verdienden, omdat ze in zowel goede als slechte tijden positief achter hun club bleven staan. En zich niet afreageerden op de tegenstander. Of op de politie. Tot afgelopen zondag. Hoe beteugel je deze vorm van losgeslagen supportersgeweld?