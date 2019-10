Doelman Verbruggen (17) tekent eerste profcontract bij NAC

,,Mooi, hè. Een mooi moment voor mij en mijn familie. Dit voelt als een beloning voor het harde werken van de afgelopen vijf, zes jaar”, zegt Verbruggen op de clubwebsite. ,,In de toenmalige D1 stroomde ik in en het was een traject met pieken en dalen. Soms eerste keeper, soms tweede keeper. Maar nu staan we hier. Mijn doel is nu: ontwikkelen. Nu nog met NAC Onder 19 in de Eredivisie, maar uiteindelijk wil ik natuurlijk die plek onder de lat in het stadion bemachtigen.”