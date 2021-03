Doelman Olij ongelofelijk belangrijk voor NAC: ‘We laten hem gewoon niet gaan’

Steijn snapt de wilde horeca-acties van de afgelopen week daarom wel. In Breda werden de terrassen als protest tegen de coronarestricties tijdelijk geopend. ,,Als je niet voor je gezin kan zorgen, moet je iets doen en een statement maken. Het is sowieso apart. Ik ga namelijk liever in een restaurant zitten dan dat ik in een supermarkt loop. Als een restaurant het verkloot, moet je de vergunning afpakken.”