Doelman Noppert tekent bij Foggia tot einde seizoen met optie voor twee jaar

Hij was al bijna een week in Italië en trainde mee met zijn nieuwe club. Dinsdag is het dan officieel rondgekomen. Andries Noppert heeft bij Foggia een contract getekend tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog eens twee jaar.

De 23-jarige doelman hoopt bij de nummer zestien van de Serie B, het tweede niveau in Italië, de minuten te krijgen die hij bij NAC niet meer kreeg. Het verhaal is alom bekend. Aan het seizoen begonnen als eerste doelman nadat hij in de voorbereiding de concurrentiestrijd nipt van Nigel Bertrams had gewonnen. Trainer Stijn Vreven gaf in de zomer aan dat hij en zijn assistenten op basis van het oefenduel met Excelsior hun keuze op Noppert hadden laten vallen.

Na drie wedstrijden in de eredivisie (Vitesse, PSV en Sparta) werd de ruim twee meter lange Fries opgeofferd ten faveure van de in allerijl aangetrokken Mark Birighitti die op de laatste dag van de transfermarkt voor twee jaar werd vastgelegd. Toen Birighitti eind oktober in de warming-up van FC Utrecht – NAC door zijn rug ging, werd niet Noppert maar Bertrams opgesteld. In een paar maanden tijd was Noppert in de pikorde gedaald van nummer 1 naar derde man.

Zes wedstrijden

NAC gaf aan mee te werken aan een tussentijds transfervrij vertrek en het lopende contract te willen ontbinden. In 2016 zette Noppert nog zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis omdat onder andere twee keepers van Manchester City (Angus Gunn en Ian Lawlor) afzagen van een tijdelijke overstap naar Breda. Daarnaast prefereerde Wouter van der Steen (Helmond Sport) een rol op het tweede plan bij Heerenveen boven een mogelijke basisplaats bij NAC. Derhalve gaf technisch directeur Hans Smulders medio 2016 Noppert een tweejarig contract. Drie maanden eerder had Smulders diezelfde Noppert te kennen gegeven dat zijn aflopende overeenkomst niet verlengd zou worden.