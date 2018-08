'Doelman Niemczycki lijkt Birighitti te gaan aflossen bij NAC'

Drie weken NAC eindigen met een noodoproep uit Manchester

23 augustus Met smart werd naar hem uitgekeken. Het was het vele wachten meer dan waard. De 19-jarige Arijanet Muric zou het keepersprobleem van NAC in een klap oplossen. De valse start, op zijn eerste werkdag liep hij een liesblessure op, is besloten met een niet te weigeren noodoproep uit Manchester.