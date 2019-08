Doelman Chiel Kramer op proef bij NAC

Sinds zijn vertrek bij Almere City deze zomer is Kramer zonder club. NAC biedt hem de mogelijkheid een contract af te dwingen. Afgelopen seizoen was hij in Almere de eerste seizoenshelft de back-up van Timo Plattel, na de winterstop moest Kramer voorrang verlenen aan Agil Etemadi. In de twee jaar ervoor (2016-2018) was hij wel eerste keus en speelde hij, inclusief play-offs en beker, 87 wedstrijden namens Almere City.