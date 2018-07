Doelman Bertrams gaat na een jaar vertrekken bij NAC

De Bredase club is sinds een aantal dagen in onderhandeling met het Deense Nordsjaelland dat de sluitpost per direct wil overnemen. De verwachting is dat de transfer zondagavond wordt afgerond. Voor de Deense club, die deze week een trainingskamp in Delden belegt, is er haast geboden omdat het op 12 juli de eerste wedstrijd speelt in de tweede voorronde van de Europa League.