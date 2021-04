Doel is duidelijk voor technisch directeur Lokhoff bij NAC: ‘Elftal wegzetten dat op het hoogste niveau kan acteren’

videoTon Lokhoff heeft zijn eerste dag als technisch directeur van NAC inmiddels achter de rug. Het clubicoon is blij om weer in Breda rond te lopen en weet wat het grote doel is: ,,Samen een goed elftal wegzetten dat op het hoogste niveau kan acteren.”

Dat vertelt hij bij zijn presentatie op vrijdag, voor de camera van BN DeStem. ,,Het is altijd leuk om hier in het stadion rond te lopen. De laatste jaren ben ik hier minder vaak geweest, ik had weinig tijd om wedstrijden te bezoeken. Het werd tijd om terug te komen. Dit voelt altijd aan als thuiskomen, ik heb hier zoveel meegemaakt”, zegt hij als hij rondkijkt in het Rat Verlegh Stadion, waar onder meer de foto prijkt waarop Mister NAC de promotie in 1993 viert.

,,De grootste uitdaging is niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal: binnen afzienbare tijd naar de eredivisie. Lukt dat nu: geweldig. Lukt dat niet dan is het de uitdaging voor mij om er binnen mijn tijd, gezamenlijk, alles aan te doen om ervoor te zorgen dat NAC een stabiele eredivisieploeg wordt.” Hij weet daarin zijn rol: ,,Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het voetbal, voor het elftal, en moet ik zorgen dat er spelers worden gehaald die hier passen, die kwaliteit hebben. Vanuit daar moeten we een goed elftal wegzetten dat op het hoogste niveau kan acteren.”

In het interview vertelt hij verder over de brug die hij wil slaan tussen de selectie en de jeugdopleiding, over de komst van Ralf Seuntjens en de spelers met de aflopende contracten. Bekijk hier de video: