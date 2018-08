Dit zijn de voorspellingen van Mounir El Allouchi: 'Vorig jaar hebben we gewonnen, historie geschreven'

Het was kommer en kwel, afgelopen week in het Rat Verlegh Stadion. Op eigen veld werd het NAC van El Allouchi aan alle kant overklast door Excelsior. Het resulteerde in een 0-2 nederlaag, tot afgrijzen van de sympathieke middenvelder. ,,Ik had er veel meer van verwacht. Het was een matige wedstrijd van onze kant, maar gelukkig hebben we nu een wedstrijd om het recht te zetten."