Een achtbaan van emoties, noemt Van der Gaag de wedstrijd die op basis van strijd wordt binnengesleept. ,,Het eerste uur van Groningen hebben we doorgezet. Hoog druk, het voetbal van Vitesse beletten. We speelden met lef en overtuiging. Tweede helft wilden we doordrukken, niet verdedigen, niet achteruit lopen. Het is niet onze kwaliteit om te leunen op de verdediging. Hadden het na rust gelijk kunnen afmaken.” Van der Gaag refereerde daarbij aan de kansen voor Greg Leigh en Giovanni Korte.

Een speciaal dankwoord had de trainer voor de bijna 19.000 zingende supporters in het uitpuilende Rat Verlegh Stadion. ,,Met hun hulp komen we na de 1-1 van Vitesse terug in de wedstrijd. De wisselwerking tussen spelers en publiek was groot vandaag. Er kwam weer zoveel strijd en energie vrij bij de spelers... Dit is waarvoor je voetbal speelt, dit is waarvoor je bij NAC wil spelen. Het laatste kwartier van Groningen (NAC incasseerde toen drie goal en verloor met 5-2) overkomt ons nu niet. Het was een verdiende overwinning waar we hard voor gevochten hebben.”

