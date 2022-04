Dit is waarom NAC-sterkhouder Olij na nieuwe domper geïrriteerd begint te raken

,,We kwamen niet aan voetballen toe. Er zit ook geen diepte in het spel. Het is te statisch allemaal.” De nuchtere, maar treffende opsomming legt de wanhoop bij de doelman pijnlijk bloot. In de negentigste minuut heeft NAC bakzeil gehaald in een leeg, kletsnat Stadion De Galgenwaard. De beloften van FC Utrecht - voorlaatste op de ranglijst - bleken een stuk sterker.