'Dit is onacceptabel. Wij mogen nooit opgeven, dat is de slogan van deze club'

,,Het was een verdiende overwinning voor AZ. Zij waren heel dominant, de meest dominante ploeg in de eredivisie. Daardoor hebben wij veel achter de bal aan moeten lopen, maar zonder dat zij tot veel uitgespeelde kansen kwamen. Het waren voornamelijk veel afstandsschoten. In de rust heb ik gezegd: ‘speel met meer geloof en met meer ballen, dan is alles mogelijk’.”

Wat Vreven steekt, is dat AZ twee minuten na de hervatting via een van richting veranderd afstandsschot in een zetel wordt geholpen. Wat hem nog meer steekt, is de reactie op het tweede Alkmaarse doelpunt. ,,Ik kreeg het gevoel dat het geloof wegzakte bij mijn spelers. Ik ga niet meer zeggen dat wij een jonge ploeg hebben. Wij mogen gewoon nooit opgeven, dat is de slogan van deze club. Wij moeten altijd tot het gaatje gaan. Dit kan echt niet. Ik vind dat onacceptabel, daar heb ik het erg moeilijk mee. Vrijdag gaan we naar Groningen, ik weet nog niet wat ik ga zeggen, maar het is duidelijk dat hierover gesproken gaat worden. In de situatie waarin wij zitten, geef je nooit op. Dat bestaan niet.”