Dit is de carrière van NAC-trainer Ruud Brood tot nu toe

Als assistent van Phillip Cocu keek Ruud Brood tussen 2005 en 2008 drie jaar in de keuken van landskampioen PSV en maakte onder meer de Champions League mee. Zijn grootste successen als zelfstandig hoofdtrainer vierde hij in de eerste divisie.

RKC gidste hij tweemaal naar promotie. De eerste keer in 2009 via de play-offs, de tweede keer maakte hij de Waalwijkers kampioen nadat hij een jaar eerder was gedegradeerd. In zijn tweede poging met RKC in de eredivisie finishte hij op een knappe negende plaats en haalde Brood de finale van de play-offs om Europees voetbal waarin Vitesse te sterk bleek.

De goede prestaties met het bescheiden RKC leverden hem een transfer op naar Roda JC. In Kerkrade overkwam Brood in 2013 hetzelfde als bij Heracles in 2007; vlak voor de feestdagen in de maand december vanwege tegenvallende resultaten werd hij aan de kant gezet. Bij Heracles gebeurde dat in zijn eerste seizoen, bij Roda in het tweede jaar.

Rehabilitatie