Dirigent Garcia of de scorende en fysiek sterke Vloet op tien?

Enevoldsen: twee invalbeurten, twee doelpunten

24 september ,,Deze week laat perfect zien wat voetbal is. Tegen Groningen de eerste competitiezege, daarna verliezen van een amateurclub en nu winnen we bij de landskampioen. It’s beautiful and shit at the same time”, zegt Thomas Enevoldsen na de spectaculaire zege op Feyenoord.