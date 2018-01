'Die Mohktar had een kopje thee kunnen drinken'

Niet in de kleedkamer, wel op de tribune: 'Ik moet voortaan niet tot tien, maar tot twintig tellen'

20 januari Voor de tweede keer dit seizoen is de dug-out verboden terrein voor Stijn Vreven. In het Zwolse Ijsseldelta Stadion zit hij ergens op de tribune. Hij zet de spelers af en haalt ze na de wedstrijd met de buschauffeur keurig weer op. In de kleedkamer en de perszaal is hij niet welkom, dat schrijven de regels van de KNVB nu eenmaal voor.