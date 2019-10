Dessers liet Rat Verlegh Stadion exploderen tegen NEC: ‘Ik kon nog amper ademen’

Opgeluchte El Allouchi ziet matig NAC in extremis zege kapen: ‘Ik werd helemaal gek’

28 september Ervaren NAC’er Mounir El Allouchi zag NAC vrijdagavond voor de derde keer in anderhalve week een overwinning (0-1) binnenslepen. Het spel was tegen TOP Oss niet om over naar huis te schrijven, maar dat deerde de middenvelder niets. ,,Dat interesseert me heel weinig.”