Dervite over penaltymoment: ‘Ik probeerde mijn gezicht te beschermen’ 

,,Helaas gaf de scheidsrechter na inmenging van de VAR een strafschop. Zonder de VAR was er niks aan de hand geweest. Het is frustrerend, omdat we het als team goed deden met twee goede kansen. Maar ja, dat de bal mijn elleboog raakt, dat klopt.” Dusan Tadic neemt zeven minuten voor rust het presentje dankbaar aan (1-0). De voorbode van de Bredase ineenstorting die in de tweede helft gestalte krijgt.

De Franse voorstopper is speler nummer 32 in 22 wedstrijden. Samen met Pele van Anholt, Menno Koch, Erik Palmer-Brown en Alex Gersbach vormde Dervite een verdediging van vijf. ,,Ik ben bekend met dit systeem. Bij Charlton en Bolton heb ik ook met vijf verdedigers gespeeld. Het liefst speel ik dan in het midden tussen de twee andere mandekkers.”

Dervite hield het 75 minuten vol en lijkt een verbetering ten opzichte van de gepasseerde Karol Mets. ,,Op het einde was ik wel vermoeid.” Over het bezoek aan Amsterdam had Dervite zich vooraf weinig illusies gemaakt. ,,Met het talent dat Ajax heeft, wisten we dat het moeilijk zou worden. Je hebt het tegen Real Madrid gezien, die wedstrijd hebben ze grote delen gedomineerd. Dat is niet voor veel teams weggelegd. Het was erg zwaar, want ze bleven maar drukken. Dit was wel een duel die iedereen wil spelen.”