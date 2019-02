‘Dervite is voor de basis gehaald, we trekken geen spelers aan voor de breedte’

,, Daar hebben we aan gedacht. Dat staat los van Ajax. Hoe hebben we punten gehaald? Was het toen solide? Dan krijg ik meteen de vraag: tegen ADO Den Haag speelde je de tweede helft met vier verdedigers en was het heel aanvallend. Toch nemen we vijf verdedigers in overweging, dat hebben we meegenomen naar de wedstrijd van afgelopen dinsdag.”

Dervite

Of Dorian Dervite, de Fransman speelde dinsdag negentig minuten, zondag (12.15 uur) tegen Ajax aan de aftrap staat in de Arena, wilde Van dder Gaag niet zeggen. ,,De wedstrijden van de beloften moet je altijd in het juiste perspectief plaatsen. Bij Excelsior stonden goede namen op het veld: Mahmudov, Ómarsson en Hadouir. Jongens van het eerste elftal. Dorian speelde rustig, coachend, met ervaring en wetend wat er gevraagd wordt. Dat heeft hij dinsdag laten zien. Hij zei ook: ik heb wedstrijdritme nodig. We zitten nu in de fase: doe je ritme op bij de beloften of in de eredivisie en werken we naar iets toe? Hij is voor de basis gehaald, we trekken geen spelers aan voor de breedte.”

Klomp / Leigh

Dinsdag bleek ook dat Daan Klomp en Greg Leigh volledig belastbaar zijn. Met name Klomp maakt aanspraak op een basisplaats, ten koste van Menno Koch. ,,Op het moment dat we met vier zijn gaan spelen, is Daan weggevallen. Hij heeft zich op een gegeven moment stilletjes in de basis gespeeld en ontwikkelt zich prima. Hij is niet ineens van basisspeler naar niet belangrijk gegaan, dat is niet zo. Greg heeft een paar wedstrijden als centrale verdediger gespeeld, dat heeft hij prima ingevuld. Hij is nu weer fit en teruggekomen van zijn voetblessure. Hij kan centraal en als linksback spelen, met hem erbij hebben we meer opties.”