Dertigjarige Gudelj zet met WK-deelname kroon op droomcarrière: ‘Neno is het absolute rolmodel voor de jeugdspelers van NAC’

In stilte, middenin een menigte in uitzinnigheid, schuifelt hij even weg naar de achtergrond. Hand even voor de mond, vingers daarna strijkend door het haar. Terwijl in Belgrado, Novi Sad en Kragujevac de mensen massaal de straten bevolken, kiest Gudelj voor een kort moment van bezinning. De start van een volksfeest begint met beide voeten nog op aarde.