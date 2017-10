Debuut Meijers overschaduwd door nederlaag: 'Op zo'n avond hoop je te winnen'

Debuut Bart Meijers stond er direct na afloop van NAC - PEC Zwolle (0-2) verslagen bij ,,Natuurlijk hoop je bij je debuut te winnen. Net als vorig jaar in de eerste divisie tegen Volendam. Nu zit ik vooral met een teleurgesteld gevoel", zei hij over de dag waar hij zo lang naar uit had gekeken. In de 18e minuut was het zover toen hij de geblesseerde Pablo Mari mocht vervangen.

,,Debuteren in de eredivisie is mooi, een jongensdroom. Ergens ben ik er dan ook blij mee, maar in de voetballerij gaat het om de puntjes. Die hebben we niet gepakt en dus voel ik me klote", verzuchtte de 20-jarige verdediger uit Etten-Leur.

Acht maanden geleden maakte Meijers zijn debuut in het betaalde voetbal. Een schouderblessure maakte een operatie noodzakelijk en de speler belandde in de wachtkamer. Eenmaal terug pikte hij de draad direct aardig op. Met een ingreep en een pass op de diep gaande Giovanni Korte liet Meijers na rust weer een glimp van zijn klasse zien. Aan de andere kant was er ook een ongelukkige pass op Mounir El Allouchi, die eindigde met een schot op de paal van het NAC-doel.

Risico

,,Ik had het er in de kleedkamer nog over met Mounir. Als die bal goed is en hij kaatst hem terug op mij, dan komen we onder de druk uit. Ik nam er een risico mee. Misschien moet ik op dit niveau iets meer uitkijken met dit soort passes. Op de training kan het allemaal wel, maar in de wedstrijd gaat het om de punten en kun je dit risico dus beter niet nemen."

De eerste keer eredivisie. Hoe voelde dat? ,,Het is zeker een hoger niveau en ik zal nog veel moeten leren wil ik een goede eredivisiespeler worden. Het was even wennen. Vooral om hier in een kolkende stadion te staan."