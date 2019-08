Debuut bij NAC geeft Van Hecke heerlijk gevoel

Van Hecke kwam na 78 minuten bij een 4-1-tussenstand binnen de lijnen voor de Spaanse aanvoerder Nacho Monsalve.

Gefeliciteerd met je debuut. Je hebt er nog best lang op moeten wachten.

,,Dat klopt. Vorig jaar heb ik in de eredivisie een keer of zeven op de bank gezeten en tijdens de eerste wedstrijden van dit seizoen ook weer. Ik voelde nu wel dat ik echt in ging vallen, omdat ik met de fysieke trainer een intensieve warming-up van een minuut of twintig moest doen.’’

Dat zag er vermoeiend uit, daar in de hoek van het veld.

,,Haha, ja. Na een serie sprintjes dacht ik: straks ben ik al moe voordat ik erin moet komen.’’

Je stond na afloop met een grote glimlach in de catacomben. Er leek echt iets van je te zijn afgevallen.

,,Ja, dat is zeker zo, omdat ik al een tijd op de bank heb gezeten. Je ziet andere jongens hun debuut maken en dat wil je zelf ook. Nu het zover is, vind ik het wel heel lekker. Het is nog maar twee jaar geleden dat ik op mijn zeventiende bij de eerste selectie van Goes aansloot. Ik weet dat veel mensen zich toen afvroegen wat ik bij Goes moest gaan doen. Achteraf gezien is het de juiste stap geweest. Al durfde ik toen echt niet te dromen van dit moment. Ik hoopte er wel op. Sindsdien is het heel snel gegaan.’’

Is dit voor jou ook de beloning voor een sterke voorbereiding op dit seizoen?

,,Dat weet ik niet. Het is wel goed gegaan, vind ik. Ik heb hard getraind, zoals we eigenlijk allemaal hard hebben getraind. Ik ben trouwens nog wel een weekje ziek geweest. Toen het in juli zo heet was, liep ik een soort van zonnesteek op. Daarna heb ik wel even nodig gehad om terug te komen. In de laatste oefenwedstrijd was ik er gewoon weer bij en in de eerste twee competitiewedstrijden ook. In Dordrecht bleef ik op de bank, nu mocht ik gelukkig invallen. Het stond 4-1 en daarna mocht ik nog een keertje juichen ook. Ik denk dat we het met NAC super doen. Twee wedstrijden, zes punten; we mogen niet klagen.’’