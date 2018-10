Debuterende Sydney van Hooijdonk: 'Geweldig dat ik het shirt van NAC mag dragen'

18 jaar pas, maar boerenslim is Sydney van Hooijdonk al. Hij staat amper in het veld als hij met een alles-of-niets poging naar de grond gaat in de hoop op een penalty. ,,We staan 2-1 achter, we hebben een goal nodig en ik voelde wat contact. Ik probeerde er een penalty uit te slepen, omdat ik wil winnen.”

In wat zijn eerste interview bij FOX Sports was, gaf hij vrijdagavond na het 2-1 verlies van NAC tegen FC Utrecht zonder omwegen toe datgene te doen wat een gehaaide spits hoort te doen; de grens opzoeken en er soms overheen gaan. Deze zomer tekende hij zijn eerste profcontract (drie jaar) en 5 oktober gaat de boeken in als de dag dat hij zijn officiële profdebuut maakte, een minuut voor tijd kwam hij in het veld voor Karol Mets. ,,Hoewel het gevoel overheerst dat we weer hebben verloren, daar moet echt verandering in komen. Toch ben ik enorm blij met mijn debuut voor NAC. Ontzettend trots ook. Elke jongen droomt hier van, logisch dat ik straal. Geweldig dat ik dit shirt van NAC mag dragen.”

Linkerbeen

Over de altijd terugkerende vergelijking met zijn vader Pierre van Hooijdonk, die midden jaren negentig in Breda zijn doorbraak kende en destijds een transfer naar Celtic afdwong, zei Sydney: ,,We hebben best veel dingen gemeen, onze trap is boven gemiddeld goed. Ik heb ook hetzelfde postuur. Hij was wel sterker in de lucht, ik ben weer wat sneller en ik heb een veel beter linkerbeen. Dat had hij niet.”

Sydney van Hooijdonk is de 24e speler die trainer Mitchell van der Gaag inzette in acht competitiewedstrijden. Van de vaste kern die wekelijks tot de wedstrijdselectie behoort, hebben alleen Theo Zwarthoed en Daan Klomp dit seizoen nog niet gespeeld in de eredivisie.