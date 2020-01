Debuterende NAC-trainer Weijs na gelijkspel: ‘Dit voelt aan als een verlies’

,,We hadden gehoopt drie punten te pakken. Dat had ook gekund gezien de kansen. We hebben de paal geraakt, de lat, een paar keer voorlangs geschoten, de keeper houdt er een paar ballen uit. We hebben geen wereldpartij gespeeld, maar wel gedomineerd. Zeker in de tweede helft hebben we echt aangezet, echt op zoek gegaan naar de goal. Ik kan de jongens niks verwijten, alleen dat ze de kansen niet afmaken. Dat was zonde, want als je dat wel doet begin je met drie punten. Dit voelt aan als een verlies”, reageerde de interim-trainer van NAC na het doelpuntloze gelijkspel bij Helmond Sport.