Debutant Te Vrede: 'In dit team zit veel voetbal'

Bij zijn terugkeer op de Nederlandse velden mocht Mitchell te Vrede tien minuten spelen. In die korte periode kon hij weinig doen aan het 3-1 verlies in Amsterdam.

Ondanks dat NAC na zes minuten op voorsprong kwam, zag Te Vrede dat zijn ploeg het juist in de openingsfase moeilijk had. ,,Achterin vielen wat gaatjes. Huntelaar was bijvoorbeeld een aantal keer gevaarlijk, toen wat ballen in het strafschopgebied bleven hangen."

Te Vrede zag dat NAC in het vervolg van de wedstrijd goed stond, ondanks de achterstand bij rust: 2-1. ,,In de tweede helft hadden we een fase waarin we veel ballen in het strafschopgebied kregen. Toen ik in het veld kwam, vielen we helaas wat terug. Dat was ook het moment waarop de 3-1 viel."

Positief