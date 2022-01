Deadline Day: NAC greep naast Javier Vet en blijft zoeken naar ervaren middenvelder

Voorsorterend op het afscheid van Haye deed NAC navraag bij Vet of hij naar Breda wilde komen. De 28-jarige middenvelder was bereid te luisteren, maar NEC stak een stokje voor een tussentijds vertrek. De Nijmegenaren die mei vorig jaar ten koste van NAC promoveerden naar de eredivisie, willen iedereen binnenboord houden en laten wisselspeler Vet niet gaan. Op 19 januari had hij als basiskracht met twee assists nog een belangrijk aandeel in de bekerzege (1-2) op FC Groningen.