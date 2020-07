De zeven wedstrijden van Hyballa bij NAC in beeld: van teleurstellend debuut tot heroïsch bekeravondje

Drie zeges en twee remises in de competitie, een bekerstunt en -afstraffing. Dat is de balans van Peter Hyballa als trainer van NAC. Vrijdag werd de bevlogen gegenpressing-coach op straat gezet . Zijn zeven wedstrijden in beeld.

7 februari: NAC - TOP Oss 1-1 (competitie)

Het avontuur van Hyballa in Breda begon met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. De nieuwe trainer, die dinsdag begonnen, wilde een stijlbreuk teweegbrengen bij zijn eerste wedstrijd. Niet meer eindeloos breien voor het doel, geen positiespelvoetbal of zaalvoetbal, maar schieten. Lelijke doelpunten zijn ook doelpunten. NAC domineerde, maar scoorde maar één keer: Arno Verschueren. Zijn treffer was niet voldoende. Als donderslag bij heldere hemel maakte TOP Oss gelijk: 1-1. Een teleurstellend debuut. ,,Ik ben geen tovenaar”, zei hij, schor, na zijn eerste Avondje NAC.

12 februari: AZ - NAC 1-3 (kwartfinale KNVB-beker)

Een slechte generale is een goede voorstelling, luidt het gezegde. Na het uitschakelen van PSV stuitte NAC in het heroïsche bekeravontuur op AZ. Het ging onder de supporters die week meer over Willem Weijs en Rogier Molhoek dan over de kwartfinale tegen AZ. Maar daar trok trainer Peter Hyballa zich niks van aan. Hij boog zich over een tactisch plan om een van de best voetballende ploegen van de eredivisie, AZ, te ontregelen. Het werd een bekerstunt van jewelste. In een matig gevuld AFAS Stadion zorgde het bomvolle uitvak voor de sfeer en Mounir El Allouchi, Robin Schouten en Javier Monsalve voor de doelpunten.

17 februari: Jong Ajax - NAC 2-4 (competitie)

Na het bereiken van de halve finale van het bekertoernooi leefde NAC een kleine week op een roze wolk. Heel het land had het over de bekerstunt tegen AZ. Op een regenachtig sportpark De Toekomst kreeg dat sprookje een passend vervolg. De ploeg van Peter Hyballa moest wel diep gaan tegen de Amsterdamse talenten. Na een halfuur stond het namelijk 2-0. Finn Stokkers deed nog voor rust wat terug, in de tweede helft waren het de wonderschone doelpunten van Mounir El Allouchi en een doelpunt van Jordan van der Gaag die Hyballa zijn eerste competitiezege opleverden.

21 februari: NAC - Almere City 1-0 (competitie)

Pinguïns, apen, ninja’s, maar vooral veel geelzwarte boeven op de tribune. Carnaval in ’t Kielegat begon met een Avondje NAC. De ploeg van Peter Hyballa deed die weken aan klantenbinding door het bereiken van de halve finale van de beker en de knappe zege op Jong Ajax. Een goed resultaat tegen Almere City aan de vooravond van een feestweekend moest de volgende stap zijn. Uiteindelijk werd Jan Paul van Hecke matchwinner met een benutte strafschop.

28 februari: NEC - NAC 1-1 (competitie)

Eind februari keerde Hyballa terug op bekende grond, in aanloop naar de halve finale van de beker tegen Feyenoord stond nog een competitieduel in Nijmegen op de rol. Lang leken de drie punten in de tas, na een doelpunt van Arno Verschueren. Maar in de slotfase moest NAC de gelijkmaker slikken.

5 maart: Feyenoord - NAC 7-1 (halve finale KNVB-beker)

De droom werd een nachtmerrie. Geen bekerfinale voor NAC: Feyenoord kende geen mededogen en stuurde de Bredanaars van het kastje naar de muur. NAC begon nog vol lef, zoals Hyballa had aangekondigd, maar kreeg vervolgens een pak slaag. ,,Of de uitschakeling hard aankomt? Ja en nee”, zei Hyballa voor de camera van FOX Sports. ,,7-1 is k*t, dat doet pijn voor iedere trainer. Maar aan de andere kant heb ik een speech gehouden voor het halen van deze bekerronde.”

8 maart: NAC - Roda JC 4-1 (competitie)

Hyballa wilde een reactie zien na de bekerkater. Die kreeg hij. De lange zit richting de play-offs begon met een thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het publiek kreeg vier doelpunten voorgeschoteld. Corona was nog maar net in het land, handen schudden kon nog gewoon. Maar dat werd spoedig anders. Er ging een streep door het seizoen en de promotiestrijd van NAC. De laatste wedstrijd van het seizoen werd ook de laatste wedstrijd van Hyballa als trainer van NAC.

Hyballa uitte in de krant zijn onvrede over het gevoerde beleid, harde kritiek aan het adres van technisch manager Tom van den Abbeele. Hij mocht vanaf woensdag nog wel de eerste trainingen van het nieuwe seizoen leiden, maar werd vrijdag alsnog ontslagen.

