De voorspellingen van Bredanaar Robert Braber: ‘Zou eigenlijk moeten zeggen dat NAC wint’

Statistieken NAC kan moed putten uit eerdere zeges op ‘sterk’ Ajax

9:59 ‘Ajax maakt gehakt van NAC’, ‘Ajax waant zich op kermis in Breda’: in de media vielen vorig jaar harde woorden, nadat NAC op eigen veld met maar liefst 0-8 onderuit was gegaan tegen de Amsterdammers. De afstraffing was een incident, maar verliezen van Ajax niet. Toch is er hoop.