De vlag kan uit: Haye blijft definitief bij NAC

De belangrijkste beweegreden van Haye om definitief te blijven, is de hartenkreet van de supporters geweest. De man die zich in de belangstelling speelde van een handvol clubs uit de eredivisie en de Belgische Pro League is zwaar onder de indruk geraakt van wat hem vrijdag is overkomen in het Rat Verlegh Stadion. De Bredase achterban smeekte de regisseur van het elftal om NAC niet te verlaten.