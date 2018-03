De vergeten NAC-spelers van de laatste editie van Feyenoord-thuis

Drie jaar is verstreken voordat Feyenoord weer een bezoek brengt aan Breda. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Zaterdag is het zover, tegen een volledig gerestyled NAC.

21 december 2014. De laatste keer dat Feyenoord het Rat Verlegh Stadion aandeed. Jelle ten Rouwelaar stond onder de lat bij NAC. Maar verder? Een fijne quizvraag zou zijn: welke vier spelers vormden destijds de Bredase verdediging? Spitwerk is vereist.

Van de huidige spelersgroep is Mounir El Allouchi de enige overlevende van een markant gezelschap waarvan de meesten in de vergetelheid zijn geraakt. Hij ziet hoe Joeri de Kamps (Slovan Bratislava) zich in de boeken schopt met een recordaantal van twaalf gele prenten. De kaartenpakker wordt op het middenveld vergezeld door Uros Matic (FC Kopenhagen) en Erik Falkenburg (ADO Den Haag), clubhopper met zeven clubs op zijn cv.

Sterspeler

De sterspeler van dat seizoen, Adnane Tighadouni (FC Twente), dwingt met veertien goals een transfer af naar Málaga dat hem nadien driemaal verhuurt. Spits en vaste invaller Stipe Perica heeft financieel goed geboerd, maar is in 3,5 jaar Udinese nooit de status van pinchhitter ontstegen. Of wat te denken van Jeffrey Sarpong, de voetballende predikant? Ooit als 16-jarige namens Ajax debuterend in de klassieker tegen Feyenoord. Via Nieuw-Zeeland en Griekenland ondergebracht in de Turkse eerste divisie (Elazigspor). Trainer is Eric Hellemons. Tijdelijk, want de huidig hoofd jeugdopleiding is een tussenpaus en maakt later plaats voor Robert Maaskant.

Het NAC van de jaargang 2014-2015 heeft na het verloren duel met Feyenoord dertien punten uit zeventien duels, evenveel als dit seizoen. Ten opzichte van het degradatiejaar heeft NAC na 25 wedstrijden wél twee punten meer (21 om 19) en staat het twee plaatsen hoger. Bovenal is het spel door toedoen van de Manchester City-huurlingen beduidend beter. Van het rechterrijtje is NAC dankzij de inbreng van Jose Angeliño en Manu García zonder twijfel het prettigste team om naar te kijken.

Antwoord

Terug naar het begin, naar de quizvraag. Aleksandr Damcevski is het in ieder geval niet, de Macedoniër is geblesseerd. Via omzwervingen in Kazachstan en Hongarije, is hij ondertussen neergestreken op Cyprus. Ook Henrico Drost (RKC) wordt fout gerekend, want ook hij zit die middag in de lappenmand. Het verrassende antwoordt luidt: Isak Ssewankambo (Molde FK, Noo.), Gil Swerts (KFC Lille, Bel.), Kenny van der Weg (Hamilton, Sch.) en Rémy Amieux (ASF Andrézieux, Fra.).

Feyenoord speelt zuinig en wint met 0-1, treffer Colin Kazim-Richards. ,,De spelers moeten beseffen dat degradatie niet goed is voor je eigen carrière", zegt Swerts na de nederlaag. Hij speelt tegenwoordig bij de amateurs, evenals Amieux. Alleen invaller Mats Seuntjens (AZ) is hogerop gekomen.

De man die NAC over twee dagen aan een unieke dubbel op Feyenoord moet helpen bleef destijds de hele wedstrijd op de bank. Niet bij NAC, maar bij Feyenoord. Dat zal zaterdag anders zijn voor Mitchell te Vrede, zoals in drie jaar tijd alles anders is geworden.

21 december 2014

NAC - Feyenoord 0-1 (0-1) - 32. Kazim-Richards 0-1.

Toeschouwers: 18.500.

Scheidsrechter: Blom.

NAC: Ten Rouwelaar; Ssewankambo, Swerts, Van der Weg (67. Seuntjens), Amieux; De Kamps, Matic; Sarpong, Falkenburg, Tighadouini; Perica.

Feyenoord: Vermeer; Boulahrouz, Van Beek, Kongolo, Nelom; Clasie, Immers, El Ahmadi; Wilkshire, Kazim-Richards, Boëtius (74. Manu).