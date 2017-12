De vergeten derby's van speler Erwin van de Looi

Erwin van de Looi zegt er zich weinig van te herinneren. Misschien wordt hij er als trainer van Willem II ook liever niet aan herinnerd in de dagen voor de Brabantse derby tegen NAC. Maar twee keer stond hij zelf in het veld bij de grootste clash van het zuiden, in het shirt van de Bredase club.

Dat je bij Van de Looi eerder aan Vitesse dan aan NAC denkt is niet zo verwonderlijk. Hij droeg 133 keer het Arnhemse geel en zwart. Gedurende de 2,5 jaar dat hij in Breda verbleef was de centrale verdediger geregeld geblesseerd. Hij kwam nog niet aan vijftig competitiewedstrijden. In Tilburg betwistte hij nooit de derby, wel twee keer in Breda.

Het was in de jaren dat Willem II met zijn nieuwe stadion mijlenver voor lag op de Bredase opponent. Terwijl de Tilburgse club richting Champions League marcheerde, degradeerde NAC naar de eerste divisie. Dan stel je je als supporter ook wat nederiger op. Ludieke acties bleven beperkt tot het stelen van de middenstip uit het stadion van Willem II en spandoeken aan het hekwerk van het stadion.

Volledig scherm NAC seizoen 97/98. Erwin van de Looi © ANP

Aartsrivaal

Van de Looi, die trainer Herbert Neumann naar NAC volgde, speelde zijn eerste derby op 18 november 1997. De spotlights waren toen helemaal op John Feskens gericht, die juist de overstap van Willem II naar de aartsrivaal had gemaakt. Een verschil van inzicht over de gang van zaken bij de Tilburgse club lag daaraan ten grondslag. De Beitel nam het bijvoorbeeld op voor Willeke Peijen, de koffiejuffrouw, die door Willem II werd afgeserveerd.

Ook Earnest Stewart, die er al zes seizoenen bij Willem II op had zitten, fungeerde als bliksemafleider. Door doelpunten van Jatto Ceesay en Henri van der Vegt won Willem II met 2-0. Van de Looi speelde de volle negentig minuten en incasseerde een gele kaart.

,,Hij was centrale verdediger", zegt zijn voormalig ploeggenoot Feskens. ,,Hij stond zijn mannetje en had een goed spelinzicht. Avontuurlijk was het niet. Van de Looi liet anderen de opbouw verzorgen en voetbalde zelf sober en degelijk. De manier waarop hij voetbalde zie je terug in de trainer Van de Looi."

Die had genoeg mensen om zich heen bij NAC om over voetbal te sparren. Feskens haalde zijn trainersdiploma, maar ook John Karelse, Nebojsa Gudelj, Alfred Schreuder, Geert Brusselers en Marco Roelofsen ontwikkelden zich als trainer. Daar kwam later ook Peter Bosz nog bij.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Gelijkspel

Op 4 april 1999 speelde Van de Looi, met onder meer Dmitri Shoukov aan zijn zijde, zijn tweede NAC - Willem II. De Tilburgse club had sinds de winterstop alleen nog maar gewonnen en zat in de roes die tot kwalificatie voor de Champions League zou leiden. Maar in Breda won Willem II niet. Het werd 2-2.