De uittocht bij NAC op een rijtje: van Hans Smulders tot Rob Penders

1. Hans Smulders

Hans Smulders was op 28 september van het vorige jaar de eerste voetbalman die NAC verliet. De technisch directeur stond al geruime tijd ter discussie in Breda. Nadat ook de aandeelhouders van de Bredanaars hun vertrouwen hadden opgezegd, wist Smulders genoeg. Zijn falende sportieve beleid kostte hem uiteindelijk de kop.

2. Sepp de Roover

Amper een maand nadat zijn toetreding tot het toezichthoudende orgaan van de raad van commissarissen (rvc) tijdens de aandeelhoudersvergadering officieel werd bekrachtigd, legde Sepp de Roover zijn functie alweer neer. Volgens NAC moest de oud-speler vanwege onvoorziene privéomstandigheden noodgedwongen aftreden.

3. Justin Goetzee

In het kielzog van Smulders stapte algemeen directeur Justin Goetzee op. De algemeen directeur verklaarde zich solidair met zijn collega en liet zijn kantoorpersoneel in vertwijfeling achter. Goetzee liet de club op 1 februari achter zich en stapte over naar de gecombineerde wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma, waar hij algemeen directeur is.

4. Pierre van Hooijdonk

Op uitdrukkelijk verzoek van de grootaandeelhouders van NAC nam Pierre van Hooijdonk (49) eind vorig jaar belangeloos zitting in het technisch hart van de Bredase club. Toen de klus geklaard was, gaf Van Hooijdonk na zijn vertrek tekst en uitleg over zijn rol. ,,Ik heb NAC geholpen in de zoektocht naar nieuwe spelers. Totdat een technisch manager zou worden aangesteld, zou ik hand- en spandiensten verlenen”, zei de oud-aanvaller.

5. Marion van Vroenhoven

Marion van Vroenhoven was de volgende die NAC achter zich liet. De assistent voetbalzaken koos voor een overstap naar AZ. Van Vroenhoven kwam in 2016 op aanspraak van de al vertrokken Smulders over van FC Eindhoven en was betrokken bij alle mogelijke facetten buiten het voetbaltechnische gedeelte.

6. Eric Matijsen

Later die maand maakte ook commercieel manager Eric Matijsen zijn vertrek kenbaar. Zijn dienstverband eindigt op 1 september. Matijsen liet weten dat hij zich niet meer volledig kan geven na alles wat er gebeurd is. De sponsors van NAC, veelal uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), reageerden met ontzetting op het nieuws.

7. Mitchell van der Gaag

Na de kansloze 0-4 nederlaag tegen FC Utrecht en de uitzichtloze positie op de ranglijst verdwijnt in maart hoofdtrainer Mitchell van der Gaag van het toneel. Van der Gaag besloot om per direct afscheid te nemen, omdat hij het niet meer kon opbrengen om trainer van de Bredase club te zijn.

8. Rob Penders

Na het vertrek van Van der Gaag schoof Penders aanvankelijk door, maar de 43-jarige clubicoon kreeg later die week telefonisch zijn congé van interim-directeur Nicole Edelenbos. De exit van Penders had te maken met de aanstelling van Ruud Brood als nieuwe trainer van NAC. Brood nam Regilio Vrede mee als assistent.

9. Maurice Verberne

Naast Penders vertrok ook Maurice Verberne, die pas een paar maanden actief was in Breda. Omdat NAC de bezem door de trainingsstaf haalde, was er ook geen plek meer voor Verberne.