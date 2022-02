‘De ‘topclubs-te-vriend-houden-loting’ van de KNVB werpt zijn vruchten af’

Seuntjens zag pas na rust een dominant NAC: ‘Wij moeten gewoon die kansen benutten’

Ralf Seuntjens kon tegen FC Emmen een helft meespelen en zag zijn ploeg toen domineren, maar het leed was voor rust al geleden. De 2-0-achterstand was niet meer te repareren voor NAC. ,,In de tweede helft komen zij er niet meer uit, maar wij moeten die kansen benutten.”

22 januari