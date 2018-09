'De selectie van NAC is niet goed genoeg om zich probleemloos te handhaven in de eredivisie'

Liefst 4415 mensen stemden op de stelling: 'De selectie van NAC is goed genoeg om zich te handhaven in de eredivisie.' Een ruime meerderheid van 67 procent (2970 stemmen) van de bezoekers kon zich hier niet in vinden. Volgens de overige 33 procent (1445 stemmen) komt de ploeg van Mitchell van der Gaag niet in de problemen dit jaar.