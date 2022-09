De Rooij ziet NAC moeizaam tot kansen komen: ‘Hoe moet je ooit een goal maken, vraag je je wel eens af’

De aanvaller baalde vooral van dat ene moment na een kwartier spelen. ,,Ik krijg na de 1-0 een grote kans en die moet er gewoon in. Ik kreeg een heel goede bal van Sabir (Agougil) en moet 'm gewoon over de keeper heen lobben. Toen ik 'm raakte, dacht ik al: shit, waarom geen lobje. Dat is klote. Als je die maakt - ik weet het ‘als telt niet’ - wordt het een andere wedstrijd en dat gebeurt niet.”

Met een gelijkspel kon hij niet tevreden zijn. ,,Nee, zeker niet. Thuis moet je gewoon winnen. Als je na vier minuten op 1-0 komt moet je doordrukken. Dat hebben we allesbehalve gedaan.” Hij vond NAC niet de bovenliggende partij. ,,Het begin was duidelijk voor ons, maar daarna hadden zij meer de bal omdat ze veel duels wonnen. Heel eerlijk gezegd was 1-1 misschien wel terecht, maar die ene kans spookt wel door mijn hoofd.”

Veldspel

Over het veldspel van zijn ploeg was hij kritisch. ,,We begonnen vrij aardig en hadden er goed druk op. Na een kwartier ongeveer zakte dat weg. Voor mijn gevoel hebben we daarna de eerste helft niks te vertellen gehad. Elke bal viel bij hun, terwijl ze twee man op het middenveld hadden en wij drie. Daar klopte iets niet. Verder hebben we ook weinig kansen gecreëerd dus het was geen goede pot.”

Met het gebrek aan kansen stipte hij een al langer spelend probleem aan. ,,Het begin van het seizoen is qua resultaten prima, maar het moet op veel gebieden stukken beter. Kansen creëren, veel hoger tempo. Als aanvaller kom je soms zo lang niet in het spel voor. ‘Hoe moet je ooit een goal maken’ vraag je je wel eens af. Dat moet stukken beter.”

Ook over zijn eigen spel in de eerste vijf wedstrijden was hij kritisch. ,,Moet ook beter. Ik heb wel een paar prima potten gespeeld, maar aanvallend moeten we veel meer creëren. Als aanvaller sta je daar voor op het veld. Dus als dat niet gebeurt, worden het soms frustrerende wedstrijden.”